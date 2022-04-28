Окупанти не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів.

Понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації.

Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Кириленко зазначив, що окупанти не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.

"Вони вивозять до своїх так званих фільтраційних таборів, які розміщені поблизу Маріуполя. Це, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря. Вивозячи туди людей, вони їх розділяють на жінок із дітьми та чоловіків. Ділять по вікових критеріях. І після цього відбирають документи, які посвідчують, що вони є громадянами України" — пояснив Кириленко.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації також додав, що окупанти роздають маріупольцям розроблені за власними зразками довідки і після цього примусово вивозять на територію так званої "ДНР", або ж до Росії.

Нагадаємо, у Маріуполі людям загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й через антисанітарію в місті та небезпеку підхопити холеру, дизентерію або кишкову паличку.

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