В разі відмови людей катують і у підсумку вони вимушені вставати до роботи.

У Маріуполі окупанти силою та шантажем примушують громадян до співпраці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Надходять чисельні повідомлення про активний пошук робітників рятувальних та комунальних служб та закладів освіти, які оселились в навколишніх селах або знаходяться в середні міста. Поведінка окупантів змінилась і якщо ще минулого тижня вони намагались "підкупити" або лагідно вмовити до співпраці, то зараз вже не ховаючись окупанти вдались до фізичного примусу та шантажу", - йдеться у повідомленні.

В разі відмови людей катують і у підсумку вони вимушені вставати до роботи.

"То ж, за можливості передавайте близьким, хто досі не евакуювався – робота в гуманітарних та ще більше через примус – не колаборація і не злочин. Хай бережуть себе і не наражають на небезпеку", - повідомив Андрющенко.

"Також фіксуємо масові обдзвони маріупольців, особливо що працювали в держ службах на час Революції Гідності. Дзвоники надходять від колишніх керівників поліції, податкової, прокуратури та інших служб, що останні роки переховувались в Криму. Пропонують зустрітись і "поговорити про майбутнє". Це черговий раз підтверджує про кризу кадрів, які хочуть співпрацювати з окупантами. Радимо про кожний такий контакт одразу повідомляти СБУ для контрзаходів", - додав він.

Нагадаємо, названо один з можливих сценаріїв деблокади Маріуполя.

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