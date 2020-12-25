Військовослужбовцям Сухопутних військ Збройних сил України, які дістали поранення, виплатять грошові премії в розмірі 3-5 тис. грн.
Як повідомляє служба зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ, відповідне рішення ухвалив командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський.
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"Військовослужбовці, які під час виконання бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил дістали бойові поранення різних ступенів тяжкості, отримають, як заохочення, грошові винагороди у розмірі від 3 до 5 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні представники командування вручили понад 180 військовослужбовцям грошові сертифікати на загальну суму понад 740 тис. грн.
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