Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення.

Протягом минулої доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Читайте такожНа Донбасі окупанти поранили українського бійця під час обстрілів

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, поруч із населеним пунктом Гнутове збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав легке осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

В передмісті Мар’їнки та поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – ще й зі стрілецької зброї. В районі населеного пункту Талаківка противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 15 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили у штабі.

"Перемир'я" на Донбасі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк