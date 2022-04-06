Застосунок доступний для користувачів iOS та Android.

В Україні запрацював новий застосунок Petsi, головна мета створення якого – врятувати якомога більше життів в цей непростий час, зокрема домашніх улюбленців.

Всесвітня мережа переповнена зворушливими історіями про покинутих чи загублених тварин, переважно котів й собак. Через що дуже складно знайти необхідну інформацію про ту чи іншу тваринку чи взагалі фільтрувати її.

У застосунку Pepsi міститься вже відфільтрована довідка й фото втрачених/знайдених тварин. Також, якщо ви побачили на вулиці явно загублену тварину, то через застосунок можна закинути фото й таким чином допомогти тим, хто шукає свого улюбленця.

Застосунок доступний для користувачів iOS та Android. Спільними зусиллями автори та за сумісництвом волонтери з UAnimals поставили за мету врятувати максимум життів наших братів менших.

Раніше УНІАН розповідав про зоопарк під Києвом, який понад місяць провів в окупації. Весь цей час зоопарк з 350 тваринами залишався без їжі, світла, газу, електрики та зв'язку.

В цих складних умовах там навіть народилося кілька тварин, серед яких – меленьке зебреня, якого назвали Маленький Зе.

Вас також можуть зацікавити новини: