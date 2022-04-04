Весь цей час зоопарк залишався без їжі, світла, газу, електрики та зв'язку.

Більше місяця у полоні ворога разом із місцевими жителями перебували понад 350 тварин із зоопарку "XII Місяців", розташованого у селищі Демидів на Київщині.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Демидів росіяни окупували у перші дні та залишили його лише 30 березня. Весь цей час зоопарк залишався без їжі, світла, газу, електрики та зв'язку.

"Ми намагаємося повернутися до нормального життя. Звісно, ситуація зараз краща, порівняно з тим, що було в окупації. Ми підготували мінімальні запаси кормів за цей час. Ми не могли передбачити, що росіяни раптово покинуть територію парку і взагалі територію району, тому в нас був тактичний запас, який ми ввезли в парк і почали годувати тварин, щоб вони приходили до тями. Тепер у нас дуже багато роботи і потрібно налагоджувати роботу, щоб завезти в довгостроковій перспективі корми", – розповів власник зоопарку Михайлу Пінчук в ефірі "Сніданок. Онлайн".

Він зауважив, попри те, що громадянам ще не дозволяють повертатися до району, місцева влада дозволила підвозити все необхідне до зоопарку, щоб тварини могли мати повноційнний раціон.

"Тварини зараз вже знаходяться на нормальних раціонах. Ну як знаходяться... Ви розумієте, що після місячного голодування не можна одразу переводити тварин на повний раціон", – пояснив Пінчук.

Директор зоопарку розповів, що наразі співробітники зоопарку активно доглядають за тваринами, адже багато хто з них дуже сильно постраждав під час окупації, і тепер лікарям потрібно оцінити їхній стан.

Також Пінчук розповів про перший день війни, як він залишився відрізаним в 5 кілометрах від зоопарку, що встигли до цього завезти до зоопарку, як евакуювали деяких тварин протягом бойових дій і яка допомога наразі потрібна зоопарку.

Як повідомляв УНІАН, зоопарк "XII Місяців", що знаходиться під Києвом, з початку війни опинився в епіцентрі бойових дій та фактично відрізаним від зовнішнього світу. Тим не менше, в умовах війни тут народилося кілька тварин, серед яких – меленьке зебреня, якого назвали Маленький Зе.