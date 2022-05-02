Далекобійна артилерія змусить обидві сторони діяти більш спритно, якщо вони сподіваються уникнути серйозних жертв.

Нові артилерійські системи, які отримує Україна, змінять хід війни з Росією. Колосальний вплив на обидві сторони матиме далекобійна артилерія. Американські аналітики впевнені, що обидві сторони діятимуть більш спритно, щоб уникнути серйозних жертв.

Про це повідомляє The Washington Post.

Під час виступу у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що далекобійна артилерія виявиться вирішальною на наступному етапі війни в Україні.

Наразі Росія та Україна ведуть артилерійську дуель, використовуючи реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Смерч", а також застарілі 122-мм гаубиці. Використання західних артилерійських систем прискорить тактичний зсув обох сторін, щоб використовувати так званий контрбатарейний вогонь, при якому українські воїни зможуть ефективніше шукати артилерію противника, визначати її розташування і знищувати.

Артилерійські підрозділи часто маскуються, тому для їх виявлення може знадобитися комбінація розвідки, безпілотних літаків і радарів. Для цього Захід надає Україні дрони та контрбатарейні радари.

Аналітик Королівського інституту об'єднаних озброєнь в Лондоні Сем Кренні-Еванс зауважив, що постачання західної артилерії вкрай важливе для України ще й тому, що ЗСУ практично не можуть знайти боєприпаси для своїх артсистем радянської епохи. Їх виробляють в незначній кількості Польща і Болгарія, але набагато більше країн у світі виробляють боєприпаси для знарядь стандарту НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити законопроект про виділення додаткових 33 мільярдів доларів на підтримку України.

Фінансування буде використано для надання Україні зброї, боєприпасів та іншої військової допомоги, а також прямої економічної та гуманітарної допомоги.

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