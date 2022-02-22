Україна вимагає скасувати рішення Росії про визнання незалежності "ЛДНР" і повернутися за стіл переговорів.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН звернув увагу на те, що Росія слово в слово повторила своє рішення щодо визнання незалежності територій Грузії 2008 року, видавши аналогічний документ щодо "ЛДНР".

"Слово в слово скопіювали. Жодної творчості", - заявив він й продемонстрував членам Радбезу ООН однакові шматки тексту, які були виділені в обох заявах.

"Копіювальний апарат добре працює", - додав український дипломат.

"Хто стане наступним? Це відкрите запитання", - зауважив Кислиця.

Нагадаємо, Володимир Путін 21 лютого під час телезвернення заявив, що Росія вирішила визнати "ЛДНР" незалежними. Київ ініціював термінове скликання засідання Радбезу ООН, воно стартувало 22 лютого о 4:00.

У ніч на 22 лютого, о 2:00 президент України Володимир Зеленський виступив з терміновим зверненням до українців та закликав не панікувати й наголосив, щл Україна вважає останні дії РФ порушенням свого суверенітету. За його словами, у світі продовжать визнавати українську державу в її колишніх кордонах.

Низка країн вже оголосили про те, що запровадять санкції проти РФ через визнання Путіним "ЛДНР".

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