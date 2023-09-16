У частині областей було оголошено повітряну тривогу.

Вранці 16 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння у низці регіонів України.

У переліку вказувалися наступні області - Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Одеська.

Тим часом у Харкові пролунала серія вибухів.

Відео дня

Оновлено 11:51. В областях дали відбої повітряної тривоги.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про кілька ударів по обласному центру:

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучення. Перебувайте у укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!".

"У Харкові чути звуки вибухів. Закликаю всіх бути обережними і перебувати в укриттях", - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Новина доповнюється...

Вас также могут заинтересовать новости: