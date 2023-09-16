Вранці 16 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння у низці регіонів України.
У переліку вказувалися наступні області - Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Одеська.
Тим часом у Харкові пролунала серія вибухів.
Оновлено 11:51. В областях дали відбої повітряної тривоги.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про кілька ударів по обласному центру:
"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучення. Перебувайте у укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги!".
"У Харкові чути звуки вибухів. Закликаю всіх бути обережними і перебувати в укриттях", - повідомив мер міста Ігор Терехов.
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