Там підкреслили, що обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта.

У Повітряних силах розповіли, якими ракетами вдарили по російських кораблях "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Севатсополі.

"Британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" услід за "Москвою". Цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння і не придумаєш", - йдеться у повідомленні командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Він зауважив, що в авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантами. "Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp – під праве))", - жартівливо розкрили деталі у Повітрянх силах.

Олещук підкреслив, що обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта.

"Під крилами наших бомбардувальників знайдеться місце і для німецької Taurus. Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше", - підкреслюється у повідомленні.

Олещук подякував західним партнерам за озброєння і техніку, яка допомагає знищувати агресора та звільняти українську землю.

Знищення російських кораблів у Севастополі

13 вересня у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що у Севастополі уражені два російські кораблі. Йшлося про результати нічної атаки на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе. Зокрема, було розбито великий російський десантний корабель і підводний човен.

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