Енергетики зазначили, що таке рішення дасть час на ремонт раніше пошкодженого обладнання.

Українців попередили про відключення електроенергії. Даний крок необхідний для підтримки стабільної роботи енергосистеми

Про це повідомили в прес-службі "Укренерго".

Відзначається, що тимчасове обмеження споживання електроенергії змушені ввести в Харківській, Полтавській, Сумській областях. При цьому найбільший обсяг обмежень буде використаний в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

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За даними енергетиків, таке рішення допоможе знизити навантаження на електромережі і дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

"Тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше економне енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - підсумували в Укренего.

Атака на енергосистему України - що відомо

22 жовтня вранці російські загарбники масово вдарили ракетами по території України. У Хмельницькій області два райони залишилися без світла в результаті ворожих"прильотів".

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень можна порівняти або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Через чергову атаку окупантів на інфраструктуру України від електропостачання було відключено майже 1,5 мільйона абонентів у семи областях.

Українців закликали з 07:00 до 23:00 мінімізувати користування електроенергією.

23 жовтня компанія "Укренерго" повідомила, що було відновлено живлення Хмельницької області після масованого ракетного удару окупантів 22 жовтня. Тривають роботи з відновлення енергопостачання Рівненської, Черкаської областей та на Волині.

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