Мета вкидання - "інформаційне алібі" для застосування зброї масового ураження в Україні.

Окупанти поширюють фейк про розміщення в Одесі української ППО на місці масового поховання людей, які померли в 19-му столітті від чуми.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Програючи війну в Україні, Росія намагається реабілітуватися в очах своїх громадян і підірвати імідж України на міжнародній арені, поширюючи все більш безглузді фейки. Черговий з них - про біологічну провокацію з боку Одеської ОВА та ЗСУ", - заявив Братчук.

Зокрема, Міноборони РФ заявило: керівництво ОВА і ВСУ розмістять комплекс протиповітряної оборони або його макет в густонаселеному районі міста - поблизу станції техобслуговування обласної швидкої допомоги, "де розташоване місце поховання жертв чуми".

Окупанти стверджують, що в разі удару Росією по цьому "об'єкту" українська сторона має намір поширити в ЗМІ інформацію про виникнення в Одесі біологічної небезпеки з вини ЗС РФ. При цьому в російському Міноборони заявляють, що, в разі удару по ньому (об'єкту) ЗС РФ, постраждають сотні мирних одеситів, але винні в тому, що сталося, будуть ВСУ.

Братчук акцентує, що такі вкидання є частиною інформаційно-психологічної операції Росії, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також чинити тиск на світову спільноту для зниження рівня підтримки України.

"Ще одна мета - проведення ворогом інформаційно-психологічної операції та "інформаційне алібі" для застосування зброї масового ураження в Україні", - підкреслив Братчук.

Нагадаємо, раніше російські окупанти поширювали фейк про спалах холери в Одесі та Миколаєві.

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