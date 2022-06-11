Окупанти поширюють фейк про розміщення в Одесі української ППО на місці масового поховання людей, які померли в 19-му столітті від чуми.
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Програючи війну в Україні, Росія намагається реабілітуватися в очах своїх громадян і підірвати імідж України на міжнародній арені, поширюючи все більш безглузді фейки. Черговий з них - про біологічну провокацію з боку Одеської ОВА та ЗСУ", - заявив Братчук.
Зокрема, Міноборони РФ заявило: керівництво ОВА і ВСУ розмістять комплекс протиповітряної оборони або його макет в густонаселеному районі міста - поблизу станції техобслуговування обласної швидкої допомоги, "де розташоване місце поховання жертв чуми".
Окупанти стверджують, що в разі удару Росією по цьому "об'єкту" українська сторона має намір поширити в ЗМІ інформацію про виникнення в Одесі біологічної небезпеки з вини ЗС РФ. При цьому в російському Міноборони заявляють, що, в разі удару по ньому (об'єкту) ЗС РФ, постраждають сотні мирних одеситів, але винні в тому, що сталося, будуть ВСУ.
Братчук акцентує, що такі вкидання є частиною інформаційно-психологічної операції Росії, покликаної нагнітати панічні настрої серед українців, а також чинити тиск на світову спільноту для зниження рівня підтримки України.
"Ще одна мета - проведення ворогом інформаційно-психологічної операції та "інформаційне алібі" для застосування зброї масового ураження в Україні", - підкреслив Братчук.
Нагадаємо, раніше російські окупанти поширювали фейк про спалах холери в Одесі та Миколаєві.