ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети.

Зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів. ЗРК уже виконує бойові завдання у південному регіоні.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

"Продовжуємо закривати небо від російських загроз. ЗРК С-300 від країн-партнерів… значно підсилив протиповітряну оборону в південному регіоні. Зазначений комплекс вже виконує бойові завдання", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ЗРК С-300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських окупантів та може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів чи 27 км.

Нагадаємо, 8 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, яка була на озброєнні його країни.

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