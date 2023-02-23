Ватажок ПВК уточнив, що відвантаження почалося поки тільки на папері.

Ватажок приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що в четвер, 23 лютого, для найманців почали відвантажувати боєприпаси. Він близько тижня скаржився, що "вагнерівцям" не дають снаряди

"Сьогодні о 6 ранку повідомили, що починається відвантаження боєприпасів. Найімовірніше, поїзд рушив. Поки на папері, але, як нам сказали, основні папери вже підписані", - йдеться у повідомленні Пригожина в його Telegram-каналі.

При цьому він подякував тим, хто "зробив останню краплю для того, щоб нам почали давати боєприпаси".

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Проблеми зі снарядами у ПВК "Вагнера" - що відомо

"Кухар Путіна" з 16 лютого скаржився, що російське міністерство оборони не дає боєприпаси його найманцям. 20 лютого він заявив, що у ПВК "повний снарядний голод" і пов'язав це з особистим небажанням глави Міноборони РФ Сергія Шойгу забезпечувати "вагнерівців".

При цьому він опублікував фото гори трупів своїх найманців. За його словами, "вагнерівці" будуть воювати за Бахмут, "поки все не закінчаться".

Своєю чергою Міноборони РФ заявило, що не блокує постачання боєприпасів "добровольцям і військовослужбовцям штурмових підрозділів", але Пригожин з ними не погодився.

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