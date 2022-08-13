Глава британської військової розвідки закликав готуватися до затяжного конфлікту в Україні.

На війні Росії проти України цього року не варто очікувати явних успіхів однієї з протиборчих сторін.

Про це заявив глава британської військової розвідки Джим Хокенхалл в інтерв'ю Бі-бі-сі.

В інтерв'ю він згадав, що робив перед самим початком вторгнення РФ в Україну і відразу після цього. Він зазначив, що 23 лютого працював до пізнього вечора. Опівночі приїхав додому на велосипеді і ліг спати приблизно о 01:00. А через годину його розбудив телефонний дзвінок: генералу повідомили про якісь дивні події на українському кордоні. Тому він знову сів на велосипед і поїхав на роботу.

Незабаром після цього було отримано підтвердження, що російські війська дійсно вторглися в Україну. І вже через кілька хвилин, рано вранці 24 лютого, Хокенхалл доповів прем'єр-міністру Борису Джонсону і міністру оборони Бену Воллесу, що в Європі почався найбільший збройний конфлікт після Другої світової війни.

Як глава британської військової розвідки генерал Хокенхалл управляє організацією, яка постійно має справу зі строго засекреченою інформацією. Війна в Україні зробила цю діяльність - і роботу Хокенхалла - ще важливішою.

Генерал зізнався, що почав всерйоз вірити в можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну в листопаді минулого року. Саме тоді він подумав, що "саме це і станеться", згадав Хокенхалл.

За тиждень до початку війни він прийняв вкрай незвичайне рішення і опублікував в "Твіттері" карту, яка передбачила плани Росії щодо вторгнення в Україну. За його словами, піти на це було непросто, проте генерал був переконаний, що така інформація повинна була стати публічною. "Важливо сказати правду ще до того, як з'явиться брехня", - пояснив своє рішення Хокенхалл.

Він також захищає рішення країн Заходу постійно звертати увагу на небезпеку використання Росією хімічної та біологічної зброї. Генерал вважає, що ця інформація допомогла запобігти проведенню Москвою так званих "операцій під чужим прапором", щоб спробувати зробити Україну або захід винуватцями конфлікту.

З початку війни британська військова розвідка щодня публікує зведення про ситуацію на фронті. Але розвідка - це не точна наука, її передбачення робляться на основі різних ймовірностей, і деякі події стали для британських секретних служб несподіванкою.

За словами Хокенхалла, всі очікування перевершила єдність країн Заходу і сила опору українських військ. Настільки ж несподіваними стали провали російської армії, командування, система управління і логістика якої виявилися незадовільними. Збройні сили РФ також страждають від політичного втручання в їх діяльність на стратегічному і тактичному рівнях, додав генерал.

Хокенхалл висловив упевненість, що російські політики і військові не надто довіряють один одному. Глава британської військової розвідки зізнався, що його здивувало настільки велике число проблем армії РФ, які вона відчуває одночасно.

Хокенхалл вважає, що варто дуже обережно ставитися до "чорно-білого" підходу в оцінці цієї війни: що одна зі сторін переможе або програє, або що конфлікт увійде в "патову" фазу.

Він зазначив, що Росія явно намагається накопичити більшу кількість військ і зазнає значних втрат. Їй також доводиться перенаправляти частину формувань з Донбасу на південний фронт, де, за оцінками британського генерала, вона знаходиться під значним тиском українських сил в районі Херсона.

Однак Хокенхалл вважає, що очікувати значних змін на півдні протягом найближчих місяців не потрібно. Він цілком розуміє бажання України повернути свою територію, але прогнозує, що жодна зі сторін не доб'ється на цій ділянці вирішальних успіхів - при тому, що вони безсумнівно будуть вести там наступи і контрнаступу.

Глава британської військової розвідки закликав готуватися до затяжного конфлікту.

Це викликає інше питання - що зробить президент Володимир Путін, якщо він так і не зможе домогтися виконання своїх військових завдань? Чи може він вдатися до використання ядерної зброї?

За словами генерала Хокенхалла, за цим питанням стежать "надзвичайно уважно".

На відміну від країн Заходу, Росія допускає у своїй військовій доктрині використання тактичної ядерної зброї.

Хоча Хокенхалл не вважає, що Москва може найближчим часом використовувати ядерні боєзаряди, він готовий і далі приділяти такій ймовірності увагу. Шанси на "ядерний" розвиток конфлікту можуть змінюватися, якщо зміниться ситуація на полі бою, пояснив генерал.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у своєму звіті британська розвідка зазначила, що російські окупанти не можуть використовувати два основних автомобільних мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. ВСУ також перебили дорогу через річку в Новій Каховці. В результаті всі поставки для війська РФ розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

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