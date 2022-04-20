Мовиться про Валерія Кулешова.

У тимчасово окупованому Херсоні вранці вбили відомого проросійського блогера та псевдоволонтера Валерія Кулєшова.

Про вбивство у своєму Facebook повідомив депутат облради Сергій Хлань.

Відомо, що Кулешова розстріляли біля під'їзду його будинку в Шуменському мікрорайоні. Він перебував в авто Mazda сірого кольору. Інцидент стався 20 квітня о 8.15 за київським часом.

Місцеві знали його як проросійського блогера. З початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв.

Після захоплення міста рашистами почав "волонтерити". Його так званим штабом був колишній офіс партії мера Ігоря Колихаєва. Очевидно, що окупанти його, на відміну від інших волонтерів, не чіпали. Там неодноразово бачили депутатів міської ради та активістів, пише Херсонське видання "Мост".

Є припущення, що для росіян Кулешов у Херсоні грав роль активіста та лідера суспільної думки.

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Про це заявила речник Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк.

Вона додала, що у самому Херсоні продовжується агітація окупантами населення до організації квазіреспубліки, проте херсонці не піддаються.

"Тримайтеся, ми скоро будемо", – наголосила вона.

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