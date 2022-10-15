Водночас росіяни взагалі не розуміють, як стріляти по координатах.

Російський окупант бідкається, що аеророздвідка та артилерія Збройних сил України надто добре працюють.

Про це свідчить нове аудіоперехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки.

Під час розмови з товаришем окупант розповідає, що кількість ліквідованих росіян стрімко зростає, як і втрати техніки. За його словами, у підрозділу залишилося 4 танки та приблизно 100 військовослужбовців. Загарбник критикує командування та зауважує, що навіть після підкріплення вперед вони навряд чи підуть.

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Окупант заявив, що в росіян все настільки погано, що вони знищують свою техніку, сприймаючи її за українську. Тим часом українські воїни працюють злагоджено та професійно, каже росіянин.

"В бінокль дивишся - ага, ангар, ось вони (українці). Двоє - х*якс там, у футболочці, чи, бл*дь, взагалі без футболочки - ага, "пташку" запустили, нах*й, "пташка" пожужала, координати списала, нах*й, де техніку побачила. Все, він по рації там "чік-чік", сказав, все - х*як, або двохстволка, або арта туди прилетіла. Прямо в ціль, прямо в точку, нах*й. А наші... Координати даєш, вони, нах*й, взагалі, бл*дь, за три кілометри від укр*пів, кудись туди стріляють, або, нах*й, взагалі по своїм. А укр*пи вже, напевно, там сидять і думають: "Ви що, росіяни, *бануті, чи що?", - ділиться окупант.

Він додав, що така ж ситуація з мінометниками. За словами окупанта, на його очах міномети спрацювали по російській піхоті. Недалекоглядністю окупантів користаються українські воїни.

"Тільки ці (піхота РФ - УНІАН) сказали: "Нах*я по своїм х*ярите?" - х*якс, укр*пи вже перехоплення отримали і туди ж, нах*й, міномети закладують", - розповів загарбник.

Товариш здивовано розповідає окупанту, що по телевізору кажуть про успіхи в Україні. Загарбник засмутив його, зазначивши, що росіяни не можуть втримати захоплені території. Їх накриває українська артилерія та змушує відступати.

Перехоплення розмов окупантів

Російські окупанти нерідко розповідають рідним про реалії кривавої війни, яку Путін розв'язав проти України. Нещодавно Російський окупант поскаржився, що мобілізовані росіяни швидко повертаються додому, щоправда пораненими, або в гробах. За його словами, кожного дня є ліквідовані та поранені.

Попри заяви пропаганди про "успіхи на фронті", загарбники скаржаться на постійні обстріли та напівоточення. Обіцяного підкріплення досі не дочекалися.

Зокрема, нещодавно один з російських окупантів бідкаєвся, що Збройні сили України взяли в оточення сили "другої армії світу" поблизу Лиману Донецької області.

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