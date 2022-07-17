Аналітики ISW відзначають, що поки є лише непрямі докази, які можуть вказувати на наказ Путіна захопити місто.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент країни-агресора Володимир Путін, можливо, наказав захопити Харків і неокуповану частину Харківської області.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики ISW відзначають, що поки є лише непрямі докази, які можуть вказувати на наказ Путіна захопити Харків і область.

Зокрема аналітики зазначають, що з 26 червня росіяни намагаються захопити Дементіївку, село на півночі від Харкова, яке має обмежене значення для захисту РФ від наступальних українських дій.

Крім того, українська військова розвідка опублікувала перехоплення розмови, де російський військовий скаржиться, що його командиру байдуже до втрат, адже він хоче тільки дістатися до Харкова.

Також в ISW зазначили, що російські гауляйтери з тимчасово окупованих територій Харківської області почали співпрацювати з ватажками терористичної організації ЛНР. На думку аналітиків, це вказує на спроби Росії створити умови для довгострокової окупації.

Аналітики ISW вважають вкрай малоймовірною можливість успіху росіян у захопленні Харкова і всієї області. На думку аналітиків, найближчими днями армія Росії, ймовірно, буде непослідовно активізувати спроби атак на півночі від Харкова, але навряд чи зможе домогтися серйозних територіальних успіхів.

У ISW додали, що РФ продовжує бити з артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

Ситуація на Харківщині:

Станом на ранок 17 липня на харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, розсадник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10".

Для виявлення змін у становищі українських військ та коригування вогню окупанти вели повітряну розвідку БПЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

Харків - перша столиця України:

Перша столиця - неофіційний титул міста Харкова. Утвердився у зв'язку з тим, що 19 грудня 1919 року Харків було оголошено формально столицею новоствореної Української Радянської Республіки (пізніше - Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі СРСР) на противагу існуючій тоді УНР зі столицею в Києві.

Київ отримав статус столиці України тільки в 1934 році.

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