Джерела видання стверджують, що на параді 9 травня президент РФ оголосить мобілізацію по всій країні, щоб завдати вирішального удару по Україні.

Через провал вторгнення до України президент країни-агресорки Володимир Путін нібито дуже близький до того, аби відкрито використовувати термін "війна" замість "спеціальної військової операції".

На такий крок главу Кремля намагаюється підштовхнути керівництво російських Збройних сил, яке розчароване тим, як розгортається ситуація на фронті, пише The Sun.

За даними журналістів, путінське армійське командування незадоволене й обурене тим, що російський диктатор наказав окупантам відступити від Києва та провалом атак у напрямку української столиці в цілому, а також скороченням темпів наступу на Донбас.

Джерела видання стверджують, що на параді 9 травня президент РФ офіційно оголосить про мобілізацію всіх своїх резервів для вирішального удару по Україні. Тотальна війна дозволила б Москві набрати більше призовників, ввести воєнний стан, а також звернутися за підтримкою до своїх міжнародних союзників, таким як Білорусь.

Путін, який зазнав невдачі майже у всіх намічених цілях, може спробувати консолідувати те, що у нього є... і просто стати свого роду раковою пухлиною всередині країни.

Раніше в Міноборони повідомляли, що російські війська підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, найбільша їх активність – на Слобожанському та Донецькому.

Водночас українські військові не виключають можливість масштабної мобілізації у РФ, якщо ворогові не вдасться домогтися своїх планів у найближчій перспективі.

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