Українська контррозвідка здійснила радіоперехоплення переговорів бойовиків "ДНР" з російськими кураторами. Фрагмент запису опинився в розпорядженні УНІАН.
Під час розмови «Ростов» - куратор від РФ, кадровий військовослужбовець РФ, майор, командир ДСАДН (базується в Новоазовську), дає координати і наказує відкрити по них вогонь бойовику "ДНР" з прізвищем Чепішко – першому заступнику начальника штабу ДСАДН (гаубичний самохідний артилерійський дивізіон). Але в ході розмови з'ясовується, що за цими координатами базуються бойовики.
Наводимо розшифровку розмов.
Розмова "Ростова" з Чепішком, 7 квітня о 12:42
Чепішко: Так, слухаю.
Ростов: Упізнав?
Ч: Привіт повторіть, не почув.
Р: Алло! Це я! Пізнав, ні?
Ч: Зрозумів.
Р: Телефонуй своїм хлопцям, піднімай їх, робота буде зараз.
Ч: Зрозумів, добре.
Р: Дзвони на перше господарство, швидко піднімай їх, зараз будете працювати. Хвилин 10 давай.
Ч: Прийняв, добре.
Р: Все, звітуєш.
Після цього Чепішко зателефонував бойовику Демичу Н. В. (позивний "Чаган"), командиру другого розрахунку.
Чепішко: Алло, Чаган! Піднімай хлопців. На "хоботах " (ствольна артилерія – ред.) швидко піднімай!
Демич: Алло! Що-що? Не почув.
Ч: Швидко піднімай хлопців, 10 хвилин готовність. Розрахунки на бойову.
Д: Зрозумів, зрозумів.
Ч: Зараз отримаю цілі і в роботу.
Д: Добре, є, я почув.
Ч: Як будуть готові ваші доповісиш.
Розмова бойовика Чепішка і куратора від РФ "Ростова":
Чепішко: Ало, товариш командир, розрахунки готові.
"Ростов": так, Слухай сюди, давай два "хобота" в роботу по повній, плотненько повинні відпрацювати, зрозумів?
Ч: Прийняв, зрозумів
Р: Так, дивись, перша цыль, пишеш? 24284 на 10108. Друга - 24451 на 09840. Записав?
Ч: Так
Р: Так, дивись, бігло, половину БК. Прийняв?
Ч: Так, біглим працюємо, прийняв.
Р: Все, давай, виконувати.
У наступній розмові бойовик Чепішко обурюється, що росіяни вимагають завдати ударів по "своїм".
Чепішко: Алло, товаришу командир! Так це ж наші!
"Ростов": та тобі не насрати - наші не наші! Наказ є - виконуй!
Ч: Перша ціль - це "Варяг".
Р: Та мені по**й хто. У тебе є наказ. Виконувати!
Ч: Та бл*, ми ж своїх накриємо.
Р: Слухай сюди! Вони м'ясо. Їх не шкода. Чи ти хочеш на їхнє місце? Нашим потрібна війна? Вони її отримають. А наші, які на "ленті" (кордон між РФ і окупованими територіями, - ред.), зможуть нарешті повноцінно зайти. Ти мене зрозумів?
Ч: Так, але хлопців "жалко"...
Р: Жалко у бджілки. На укропів спишемо. Потім розберемося з їхніми сім'ями. Головне почати активну стадію. На війну спишемо.
Ч. Зрозумів. Виконуємо.
Далі Чепішко передає координати і наказ відкрити вогонь Демичу. Той наказ "приймає"
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