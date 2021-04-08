Згідно з опублікованими даними, розмова відбулася 7 квітня. Кадровий російський військовий "Ростов" наказав бойовику "ДНР" Чепішко відкрити вогонь по координатах, де базувалися інші бойовики.

Українська контррозвідка здійснила радіоперехоплення переговорів бойовиків "ДНР" з російськими кураторами. Фрагмент запису опинився в розпорядженні УНІАН.

Під час розмови «Ростов» - куратор від РФ, кадровий військовослужбовець РФ, майор, командир ДСАДН (базується в Новоазовську), дає координати і наказує відкрити по них вогонь бойовику "ДНР" з прізвищем Чепішко – першому заступнику начальника штабу ДСАДН (гаубичний самохідний артилерійський дивізіон). Але в ході розмови з'ясовується, що за цими координатами базуються бойовики.

Наводимо розшифровку розмов.

Розмова "Ростова" з Чепішком, 7 квітня о 12:42

Чепішко: Так, слухаю.

Ростов: Упізнав?

Ч: Привіт повторіть, не почув.

Р: Алло! Це я! Пізнав, ні?

Ч: Зрозумів.

Р: Телефонуй своїм хлопцям, піднімай їх, робота буде зараз.

Ч: Зрозумів, добре.

Р: Дзвони на перше господарство, швидко піднімай їх, зараз будете працювати. Хвилин 10 давай.

Ч: Прийняв, добре.

Р: Все, звітуєш.

Після цього Чепішко зателефонував бойовику Демичу Н. В. (позивний "Чаган"), командиру другого розрахунку.

Чепішко: Алло, Чаган! Піднімай хлопців. На "хоботах " (ствольна артилерія – ред.) швидко піднімай!

Демич: Алло! Що-що? Не почув.

Ч: Швидко піднімай хлопців, 10 хвилин готовність. Розрахунки на бойову.

Д: Зрозумів, зрозумів.

Ч: Зараз отримаю цілі і в роботу.

Д: Добре, є, я почув.

Ч: Як будуть готові ваші доповісиш.

Розмова бойовика Чепішка і куратора від РФ "Ростова":

Чепішко: Ало, товариш командир, розрахунки готові.

"Ростов": так, Слухай сюди, давай два "хобота" в роботу по повній, плотненько повинні відпрацювати, зрозумів?

Ч: Прийняв, зрозумів

Р: Так, дивись, перша цыль, пишеш? 24284 на 10108. Друга - 24451 на 09840. Записав?

Ч: Так

Р: Так, дивись, бігло, половину БК. Прийняв?

Ч: Так, біглим працюємо, прийняв.

Р: Все, давай, виконувати.

У наступній розмові бойовик Чепішко обурюється, що росіяни вимагають завдати ударів по "своїм".

Чепішко: Алло, товаришу командир! Так це ж наші!

"Ростов": та тобі не насрати - наші не наші! Наказ є - виконуй!

Ч: Перша ціль - це "Варяг".

Р: Та мені по**й хто. У тебе є наказ. Виконувати!

Ч: Та бл*, ми ж своїх накриємо.

Р: Слухай сюди! Вони м'ясо. Їх не шкода. Чи ти хочеш на їхнє місце? Нашим потрібна війна? Вони її отримають. А наші, які на "ленті" (кордон між РФ і окупованими територіями, - ред.), зможуть нарешті повноцінно зайти. Ти мене зрозумів?

Ч: Так, але хлопців "жалко"...

Р: Жалко у бджілки. На укропів спишемо. Потім розберемося з їхніми сім'ями. Головне почати активну стадію. На війну спишемо.

Ч. Зрозумів. Виконуємо.

Далі Чепішко передає координати і наказ відкрити вогонь Демичу. Той наказ "приймає"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Тарас Сидоржевський, Олександр Топчій