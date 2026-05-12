У Києві стрімко дорожчає оренда житла: в одному з районів ціни злетіли на понад 30%

У столиці середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 23 тис. грн.

У Києві зростають ціни на оренду житла. У Печерському районі середня вартість однокімнатної квартири за місяць зросла на 38% – до 31 тисячі гривень. Водночас найдешевше орендувати житло можна у Деснянському районі, де в середньому треба викласти 10 тис. грн.

За результатами дослідження DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН, у Києві оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 23 тис. грн, що на 5% більше ніж у березні.

Зазначається, що у квітні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Кіровоградській (+22%), Дніпропетровській (+17%) та Хмельницькій (+17%) областях. Значне скорочення пропозиції відбулось у Чернігівській (-52%) та Сумській (-31%) областях.

За даними маркетплейсу DIM.RIA, інтерес до оренди у квітні падав у порівнянні з березнем, особливо динамічно у деяких наближених до фронту областях. Найбільше падіння попиту зафіксовано у Херсонській (-55%), Чернігівській (-43%), Запорізькій (-25%), Кіровоградській (-24%) та Волинській (-21%) областях.

Водночас зростання інтересу до оренди відбулось у Закарпатській (+30%) та Львівській (+22%) областях, а також у Києві (+3%).

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Харківській області, де у середньому на одне оголошення припадає 12 орендарів. У Києві на одне оголошення припадає в середньому три орендарі.

У квітні стало відомо, що на заході нашої держави підскочила ціна на довгострокову оренду. Вартість такого житла підвищилася у більшості міст. Так, найбільше здорожчання серед однокімнатних квартир відбулося в Ужгороді та в Івано-Франківську.

Наприкінці квітня також повідомлялося, що лідером за кількістю оголошень щодо оренди "однушок" для власників тварин стала Київська область. Медіанна ціна оренди у березні в цьому регіоні становила 13 тис. грн.

