На ринку обвалилися ціни на українську полуницю: скільки вже коштує кілограм

Ще перед вихідними ягоду продавали на 50 гривень дорожче.

Ціни на полуницю на "Столичному ринку" в Києві значно просіли після вихідних. Ягоди можна знайти в діапазоні 180-220 грн/кг, повідомляється на сторінці ринку в Facebook.

Асортимент представленої на продаж полуниці широкий: ягоди багато, і чим вона крупніша, тим вища на неї ціна. Але покупці значно активніше розбирають невелику, значно дешевшу, полуницю.

"Полуницю навезли, хто привіз дешеву – розпродався, а хто привіз дорогу – застряг. "Румба" по 270 грн/кг стоїть – не продається. Невеличка солодка "Румба" – коштує 180 грн/кг", – коментує оглядач ринку.

Відео дня

Тож ціни на різні сорти полуниці зараз наступні: ягодою сорту "Альба" торгують в межах 200-220 грн/кг, "Азію" продають по 190-205 грн/кг, а на "Румбу" розкид найбільший – 180-270 грн/кг.

"Сьогодні полуниці впала ціна, гарно впала. Хоча її багато на ринку, але вже сьогодні можна гарну купити по 205 гривень. Сьогодні в мене була полуниця по 180 гривень – її розмели", – розповідає одна з продавчинь.

Слід зазначити, що ще перед вихідними середня ціна української полуниці на "Столичному ринку" становила 260 грн/кг. Імпортну відпускали трохи дешевше – по 250 грн/кг. Водночас полуниця з-за кордону останніми днями активно дорожчає: з 7 по 11 травня, тобто з четверга по понеділок, її вартість зросла з 215 до 280 грн/кг.

Ціни на полуницю в Україні – останні новини

З самого початку сезону полуниці в Україні ціни на ягоду обвалив грецький імпорт. За словами експертів, при цьому закордонна ягода часто поступається за смаком вітчизняній полуниці.

У другій половині квітня ягода коштувала дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. На ринку не було ані дефіциту, ані надмірного ажіотажу, тож аналітики обіцяють Україні цьогоріч сезон дешевої полуниці.

Вас також можуть зацікавити новини: