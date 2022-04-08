У комплект увійдуть ПЗРК Starstreak.

Великобританія відправить Україні новий пакет військової допомоги для боротьби з Російською Федерацією. Його сукупна вартість складе $130 мільйонів.

Як передає Reuters, відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після п'ятничної зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Сьогодні я можу оголосити, що Великобританія направить ЗСУ [...] більше зенітних ракет Starstreak, які стріляють зі швидкістю, яка в три рази перевищує швидкість звуку, 800 протитанкових ракет і високоточних боєприпасів, здатних залишатися в небі, чекаючи своєї цілі", — заявив Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії також заявив, що в нову партію військової допомоги увійдуть бронежилети, шоломи і прилади нічного бачення. Це буде доповнення до 200 тисяч одиниць нелетального спорядження, яке країна вже відправила в Україну.

Не оминув Джонсон і сьогоднішній удар окупантів по залізничному вокзалу в Краматорську. Він заявив, що обстріл в черговий раз показує, як низько опустилася "хвалена путінська армія". За слова прем'єр-міністра, всі винні у вбивствах мирних жителів будуть покарані.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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