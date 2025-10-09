Український президент розповів, що піднімав питання про передачу цих ракет Україні ще за часів адміністрації Джо Байдена, але тоді відразу отримав пряму відмову.

Президент Володимир Зеленський розповів, що не отримував відмови від президента США Дональда Трампа щодо перспективи продажу Україні крилатих ракет Tomahawk.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами. "Трамп може дати Україні деякі речі, про які ми говорили. Вони точно можуть посилити Україну, деякі далекобійні речі, які дуже для нас важливі. Ми говорили про це питання вперше восени минулого року. Тоді в Нью-Йорку я порушував це питання, коли Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні, і будуть розглядати цю можливість", - сказав Зеленський.

Також він нагадав, що порушував це питання ще за часів адміністрації президента Джо Байдена, але тоді була відмова.

"Це зараз важливий сигнал – посилення України усіма можливостями. А це одна з важливих - "Томагавки". Всі такі речі можуть посилити Україну і змусити руських бути тверезими. Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт впливатиме на можливість домовитися потім, мати план", - відзначив Зеленський.

Водночас, він визнав, що простим план закінчення війни не буде, але все-одно - це точно шлях:

"Якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, то його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України".

Ракети Томагавк для України

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що майже ухвалив рішення стосовно можливості продажу ракет Tomahawk Україні через НАТО.

Разом з тим, в Росії дуже стривожені можливістю передачі цих ракет Україні. У російському МЗС навіть пригрозили, що ситуація може загостритися через можливу передачу американських ракет "Томагавк" Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що Україні "Томагавки" потрібні для того, щоб змінити ставлення росіян до війни.

