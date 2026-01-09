Чи могла РФ вдарити по Львову 'Орєшніком': Ігнат відповів

За його словами, потужні вибухи у Львові пролунали на тлі пусків з полігону "Капустін Яр", з якого РФ вже запускала "Орєшнік".

В ніч на 9 січня у Львівській області прогриміла серія вибухів. Ймовірно, Росія здійснила пуски з полігону "Капустін Яр". Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Нам відомо про те, що вибухи прогриміли у Львівській області. У цей час було оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ "Капустін Яр". Після чого були чутні вибухи у Львівській області", - повідомив Ігнат.

За його словами, наразі вся інша інформація уточнюється, зокрема щодо типу ракети, що атакувала Львів.

Відео дня

Саме з полігону "Капустін Яр" Росія вперше запустила по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Це сталося у листопаді 2024 року. Ціллю атаки стало Дніпро.

Вибухи у Львові - останні новини

В ніч на 9 січня потужні вибухи прогриміли у Львові. У мережі зʼявляються повідомлення про те, що місто могло зазнати атаки російською ракетою "Орєшнік". Однак офіційної інформації з цього приводу немає.

У Повітряному командувані "Захід" Повітряних сил ЗСУ заявили, що обʼєкти інфраструктури у Львові було атаковано о 23:47. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії.

Вас також можуть зацікавити новини: