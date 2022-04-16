Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Увечері 15 квітня Росія завдала ракетний удар в Олександрії Кіровоградської області.

Про це вночі 16 квітня повідомив міський голова Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, внаслідок удару постраждала інфраструктура аеродрому.

"Місто Олександрія, 22:26 15 квітня - ракетний удар по інфраструктурі аеродрому. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Збройні сили України 15-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих на аеродромі Чорнобаївка в Херсонській області.

А Повітряні сили Збройних сил України за добу 15 квітня вразили сім цілей російських загарбницьких військ, серед них - один літак і один гелікоптер Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат.

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