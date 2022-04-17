Наразі відбуваються ремонтні роботи у місті з відновлення електропостачання.

Внаслідок ракетного удару російських загарбницьких військ по місту Бровари Київської області жертв немає, але частина міста знеструмлена.

Про це міський голова Ігор Сапожко повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Відбулося пошкодження об’єктів міської інфраструктури. Внаслідок цього виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням у місті. Залишилась без світла частина будинків по наступним вулицям: Броварської Сотні, Володимира Великого, Гагаріна, Героїв Небесної Сотні, Київська, Короленка, Марії Лагунової, бульв. Незалежності, Олімпійська, Поповича, Сергія Москаленка, Симона Петлюри, Симоненка, Шевченка. Наразі у Броварах залучені всі відповідні служби для ліквідації наслідків ворожої атаки", - повідомив Сапожко.

Міський голова додав, що ситуація поступово налагоджується, робляться аварійні переключення, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. "Також виправляємо ситуацію по водопостачанню та водовідведенню, що теж потребує певного часу. У місті працюють всі бювети", - зазначив він.

"І найголовніше. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих", - заявив Сапожко.

Як повідомляв УНІАН, вранці окупанти завдали ракетного удару по ряду інфраструктурних об'єктів Броварської громади.

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