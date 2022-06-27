В Американському інституті вивчення війни відзначили, що перший такий великий удар по Києву з кінця квітня.

Ракетний удар по Києву - спроба показати можливості Російської Федерації. Основною метою був завод"Артем".

Про це повідомили аналітики Американський Інститут вивчення війни.

"26 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва, який, ймовірно, був присвячений саміту лідерів G7, що триває. Це перший такий великий удар по Києву з кінця квітня і, ймовірно, є прямою відповіддю на обговорення західними лідерами допомоги Україні на саміті G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва", – зазначено у звіті ISW.

При цьому повідомляється, що росіяни били по Києву ракетами Х101 з бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 з Каспійського моря. На думку аналітиків, атака була спробою "продемонструвати" свої можливості.

Ракетний удар по Києву 26 червня - що відомо

Вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.

Також врятували її матір, 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували всього чотирьох постраждалих.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад у Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.

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