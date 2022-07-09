Зранку російські окупанти запустили по місту 6 ракет С-300.

В результаті ранкового обстрілу Миколаєва зруйновано два приватних будинки, а також пошкоджено місцеве підприємство.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні зранку російські окупанти запустили по місту 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлось без жертв. В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна", - зазначив він.

В іншому районі, за словами Сєнкевича, ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.

"Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - додав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія випустила шість ракет по Миколаєву. Наслідки ворожого обстрілу згодом показали на відео.

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