В результаті ранкового обстрілу Миколаєва зруйновано два приватних будинки, а також пошкоджено місцеве підприємство.
Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні зранку російські окупанти запустили по місту 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлось без жертв. В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна", - зазначив він.
В іншому районі, за словами Сєнкевича, ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.
"Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - додав він.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія випустила шість ракет по Миколаєву. Наслідки ворожого обстрілу згодом показали на відео.
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