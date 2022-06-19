Ще четверо – на амбулаторному лікуванні.

У лікарні залишаються восьмеро постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Нині восьмеро постраждалих знаходяться в медзакладах області з опіками, ще четверо – на амбулаторному лікуванні", - зазначив він.

За словами Лукашука, сьогодні російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад.

"Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють. Окрім цього, з "Ураганів" було обстріляно територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі. Окупанти поцілили у поля", - розповів голова облради.

Він додав, що також протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних сил України та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня три російські ракети влучили у нафтобазу у Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

Сьогодні, 19 червня, на нафтобазі, яку обстріляли окупанти, вибухнув резервуар з пальним, загинув рятувальник, ще двоє отримали опіки.

Загалом внаслідок обстрілу нафтобази постраждали 14 людей, двоє загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: