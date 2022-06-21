Містом випустили дев'ять ракет "Онікс".

В Одесі внаслідок обстрілу російських окупантів 20 червня загинув охоронець логістичного продуктового складу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook щодо підсумків за 20 червня.

Зазначається, що обстановка в зоні відповідальності сил оборони півдня динамічна й напружена. Окупанти з повітря і з тимчасово окупованого Криму наносять масований ракетний удар.

"Чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Решта 9 "Оніксів" були адресовані Одещині", - мовиться у дописі.

Так, в дельті Дунаю були пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі - влучання біля цвинтаря і біля об'єкту промислової інфраструктури. Обійшлося без жертв та постраждалих.

"В Одесі внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула 1 цивільна особа - охоронець", - йдеться у повідомленні.

Також на Херсонщині по позиціях українських військ наносився авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52. "Без втрат. У відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника", - повідомили у ОК "Південь".

Крім того, наголошується, що намагаючись посилити свій вплив на українську оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.

Нагадаємо, що 20 червня РФ випустила по півдню України 14 крилатих ракет.

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