Після допитів можна буде вже напевно сказати, що хтось із затриманих був навідником ворога, зазначив міністр внутрішніх справ.

Після ворожих ракетних ударів по Вінниці правоохоронці затримали кілька десятків людей, яких підозрюють у коригуванні вогню, їх зараз допитують.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський на брифінгу з Вінниці, коментуючи чутки про нібито затримання навідника окупантів.

"Після цієї трагедії були затримані кілька десятків людей", - зазначив він.

За словами міністра, після відповідних допитів можна буде вже напевно сказати, що хтось із них був навідником ворога.

Нагадаємо, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, вони поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

Станом на 17:00 було відомо про загибель 22 осіб (з них троє дітей), а також про те, що близько 115 постраждалих звернулися за допомогою в медустанови, з них госпіталізовано 52 (34 - у важкому стані включно з трьома дітьми, з них 5 - в критичному).

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами"Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

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