Точна кількість жертв після ракетного удару по місту поки невідома.

Місцева влада Кременчука повідомила, куди звертатися родичам і знайомим людей, які перебували в ТЦ "Амстор", і не виходять на зв'язок після ракетного обстрілу міста російськими окупантами.

Про це мер міста Віталій Малецький написав у себе в Facebook.

"У готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції", - повідомив він.

Мер звернувся до всіх громадян, чиї родичі або знайомі перебували в ТЦ "Амстор" під час ракетного удару, звертатися туди.

Нагадаємо, внаслідок атаки по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук постраждали щонайменше 20 осіб. Однак, це попередні дані, раніше повідомлялося, що в ТЦ могло знаходитися понад 1000 відвідувачів.

Президент України Володимир Зеленський також опублікував відео з місця і зазначив, що "кількість жертв неможливо навіть уявити".

"Окупанти вдарили ракетами по торговому центру, де було більше тисячі цивільних. ТЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", - повідомив президент.

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