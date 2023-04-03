Міноборони Росії запустило для цього широку інформаційну кампанію.

Міністерство оборони Росії намагається відновити репутацію 155-ї бригади морської піхоти, яка стала асоціюватися з невдачами окупантів на фронті. Для цього була запущена широка інформаційна кампанія.

Такими відомостями поділилася британська розвідка у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "Російське МО, ймовірно, проводить навмисну інформаційну операцію, щоб відновити репутацію бригади, яка стала синонімом недавніх невдач Росії в Україні. Протягом березня 2023 року діяльність 155-ї бригади морської піхоти висвітлювалася за допомогою найширших бойових відеозаписів з російських шолом-камер, а також телевізійного візиту відомого російського телеведучого Володимира Соловйова".

Жителям РФ розповідали, що формування знаходиться в "піднесеному настрої [з] твердою рішучістю досягти поставлених цілей". А ще в інформаційному просторі демонструвалися зображення, які показували модифіковані танки, поставлені на озброєння 155-ї бригади.

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На думку експертів розвідки, невдачі формування асоціюються з вищим військовим керівництвом Росії. У Міноборони РФ стурбовані цим, у зв'язку з чим і намагаються відбілити репутацію підрозділу.

"Насправді, 155-а бригада, швидше за все, за останні шість місяців як мінімум двічі була переведена в статус неефективної в бойовому відношенні через участь в тактично помилкових фронтальних атаках під Вугледаром в Донецькій області", — підсумували в британській розвідці.

Провали 155-ї бригади під Вугледаром

В середині лютого в ВСУ підтвердили розгром ворожого підрозділу в районі міста. Рашисти за тиждень втратили 130 одиниць техніки та велику кількість особового складу.

Після цього штурм Вугледара почав згасати. У ворога не залишилося засобів, щоб проводити великі наступи.

За даними британської розвідки, українські захисники грамотно використовували установки дистанційного мінування в районі місті. Це стало однією з причин розгрому окупантів.

Аналітики підрахували, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 155-та бригада втрачала боєздатність і була відновлена 8 разів.

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