Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.

Українська розвідка заявила, що росіяни навмисно перекидають до України мобілізованих з ОРДЛО. Вони просто використовують їх як гарматне м'ясо, щоб лише виявити позиції ЗСУ.

Окупанти обирають звичайних чоловіків без моральної та фізичної підготовки. Про це заявили в Головне управління розвідки Міноборони України 19 березня.

"Російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО. Сформовані таким чином підрозділи вирізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом", – йдеться в повідомленні.

Зі слів самих "мобілізованих", російське командування використовує їх в якості "живця". Тобто, як передовий ешелон розвідки боєм, наголошують у розвідці. Підрозділи відправляють на військових автомобілях до лінії зіткнення, ігноруючи високі втрати. І таким чином визначають розташування вогневих позицій ЗС України.

"Один з таких підрозділів, що мали у своєму складі 250-300 осіб, 16-17 березня втратило близько 200 мобілізованих на Миколаївському напрямку. Залишки підрозділу, що повернувся в Херсонську область, абсолютно деморалізовані і відмовляються від подальшої участі в бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що Росія не виплачує компенсації за тих, кого мобілізували на окупованому Донбасі.

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