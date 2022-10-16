Це призведе до обмежених можливостей ураження цілей у майбутньому.

У понеділок, 10 жовтня, Росія вдарила по Україні понад 80 ракетами. Оборонна промисловість країни-агресора не встигає за темпами використання боєприпасів. Їх запаси зменшуються, і в майбутньому це призведе до обмежених можливостей ураження конкретних цілей.

Такими висновками поділилася британська розвідка у свіжому звіті про війну в Україні.

"10 жовтня 2022 року Росія, ймовірно, випустила понад 80 крилатих ракет по території України. Президент Путін заявив, що ударів було завдано в помсту за напад на Керченський міст. Міністерство оборони України повідомило, що більше половини снарядів було збито, але десятки потрапили в Київ та інші населені пункти, убивши мирних жителів і пошкодивши цивільну інфраструктуру", — повідомили в британській розвідці.

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Далі в звіті сказано, що РФ не здатна компенсувати ту кількість ракет, яка витрачається для ударів по Україні.

"Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти сучасні боєприпаси в тому темпі, в якому вони витрачаються. Ці атаки являють собою подальшу деградацію запасів ракет дальньої дії Росії, що, ймовірно, обмежить їх здатність вражати бажаний обсяг цілей в майбутньому", — підсумували експерти.

Ситуація з боєприпасами в РФ: основні подробиці

Міністр оборони України Олексій Резніков 14 жовтня повідомив, що Росія витратила дві третини свого запасу високоточних ракет. Вона використала для ударів по території нашої країни 1844 ракети, а залишилося — ще 609.

Схожими даними поділився секретар РНБО Олексій Данілов: "Я не маю права називати абсолютні цифри, які ви хотіли б від мене почути. Але якщо брати відсотки, то мова йде про те, що залишається 25-28% від загальної кількості, яка була у них на 24 лютого".

За словами військового експерта Олега Жданова, у Росії може бути ще достатньо радянських ракет. В СРСР дотримувалася секретність, і точні підрахунки боєприпасів не проводилися. А договір про обмеження звичайних озброєнь в Європі поширювався тільки на європейську частину.

РФ намагається компенсувати брак боєприпасів, використовуючи резерви Білорусі. За даними Генштабу, очікується відправка ще 13 ешелонів зі снарядами з РБ в Росію.

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