Основні зусилля окупантів зосереджені в Східній операційній зоні.

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії з метою захоплення Луганської та Донецької областей. Вони також прагнуть перекинути додаткові війська під Ізюм, і з цією метою зводять понтонні переправи через Сіверський Донець. А в Маріуполі тривають обстріли заводу "Азовсталь".

Про це розповів прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Противник продовжує проводити активні наступальні дії в Східній операційній зоні з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей, а також прагне встановити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

У невизнаному Придністров'ї РФ продовжує здійснювати провокації. Ворог поширює через прокремлівські ЗМІ неправдиву інформацію щодо загроз населенню регіону з боку України. Росія тиражує відомості про новий випадок застосування БПЛА над складами з боєприпасами.

Війна в Україні: ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи збройних сил республіки продовжують виконувати завдання щодо посилення ділянки українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Відзначалося проведення перевірки готовності авіаційної складової чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах нашої держави з території РБ.

На Сіверському напрямку противник шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів Збройних сил України з Сіверського напрямку в Східну операційну зону. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.

Надалі не виключається здійснення противником демонстраційних дій і провокацій в прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є можливість обстрілів підрозділів Сил оборони та інфраструктури в прикордонних районах.

На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6 загальновійськової армії, берегових військ балтійського і північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні позицій в районі на північ і південний схід від міста Харків, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.

На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армійської армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні розвідки та нанесенні вогневого ураження підрозділам Збройних сил України.

Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне і Попасна, вживає підготовчих заходів з просування на Сєвєродонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ.

На Південнобузькому і Бессарабському напрямках противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою поліпшення свого тактичного положення. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, удосконалює інженерне обладнання позицій.

У Генштабі також зазначили, що РФ активно застосовує БПЛА "Орлан-10" для розвідки, а українські захисники продовжують їх втрачати. Росія також спорудила пункти складання і ремонту пошкодженої техніки для нарощування матеріальної бази своїх підрозділів.