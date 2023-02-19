Ще 37 російських загарбників поранено.

Українські прикордонники відбили 7 атак російських окупантів біля Бахмута і знищили 40 загарбників, повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Прикордонники відбили 10 атак на східному фронті, 7 з них – на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, більшість російських атак зупинили мінометники ДПСУ разом з артилеристами Збройних сил України. У приміській забудові Бахмута прикордонники знищували ворога зі стрілецької зброї й гранатометів.

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Орієнтовно втрати супротивника становили 40 вбитими та 37 пораненими.

Російські втрати – актуальне

Продовжують зростати втрати окупантів на війні в Україні. На думку оглядача Олександра Коваленка, причини цьому дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки.

Наприклад, ресурси у живій силі на Вугледарському напрямку ворог намагається поповнити моряками, яких відправляють у розгромлені підрозділи як гранатометників.

За підрахунком розвідки Великої Британії, загальні втрати російських військ в Україні від початку повномасштабного вторгнення зараз становлять до 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч – ліквідовані.

До 2000 окупантів Росія втрачає наразі на кожні 90 метрів захоплених територій на сході України, уточнюють у розвідці НАТО.

З’являються нові дані щодо втраченої техніки ворога. Як підрахував IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

Окремо ЗСУ демонстрували знищення рідкісного російського "Солнцепьоку". Нещодавно з’явилося перше підтвердження знищення унікальної станції РЕБ "Палантин".

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