ЗСУ знищили вже 19 100 окупантів з початку повномасштабної війни з РФ.

У відповідь на зростаючі втрати російські збройні сили прагнуть поповнити чисельність особового складу, звільненого з військової служби з 2012 року.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

Зусилля зі збільшення бойової потужності також включають спроби вербування з невизнаного придністровського регіону Молдови.

Війна Росії проти України

Росія вторглась на територію України вранці 24 лютого, супроводжуючи наступ авіаударами по військових об’єктах.

Після невдалих спроб захопити столицю війська агресора зосередилися на терорі місцевого населення. Повідомляється про випадки розстрілів, зґвалтування, переслідування й катування у низці тимчасово захоплених окупантами міст і сіл.

Наприкінці березня розгромлені українськими захисниками ворожі сили були змушені покинути Київську і Чернігівську області. Наразі обидва регіони повністю зачищені від армії РФ.

Російське командування перегруповує війська для наступу зі сходу. Розвідка вважає, що РФ спробує захопити Маріуполь і рухатися далі на південь.

При цьому наступ в районі Донбасу, за інформацією радника глави ОП Олексія Арестовича, вже почався.

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