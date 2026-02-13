Відключення Starlink для росіян: в ISW розповіли, як це зіграло на руку ЗСУ

Позитивні зміни для українських військових особливо помітні в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

Українські війська контратакують біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей, користуючись тим, що Starlink та Телеграм заблоковані для росіян.

Про це йдеться у свіжому огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики з посиланням на кадри з геолокацією зазначили, що росіяни б'ють по українських позиціях біля річки Гайчур на північний захід від Гуляйполя.

Інститут припускає, що українські війська контролювали ці позиції до 12 лютого та можуть використовувати локалізовані контратаки, щоб знову з’єднати їх між собою.

В огляді вказується, що ISW почав спостерігати обмежені та локалізовані українські контратаки поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей 9 лютого.

Аналітики зазначають, що для окупантів ситуацуія в районі Гуляйполя залишається незрозумілою через погіршення російського зв’язку на передовій.

"Українські тактичні контратаки в цьому районі, ймовірно, є відповіддю на сприятливі умови на полі бою", - припустили в Інституті.

На підтвердження цього в ISW навели заяву високопоставленого чиновника НАТО 11 лютого, в якій він повідомив, що принаймні деякі успіхи ЗСУ на полі бою у Запорізькій області зумовлені відключенням терміналів Starlink дя російських окупантів.

Крім цього, аналітики вказали, що один із російських блогерів заявляв про "нові фактори, які ускладнюють" проблеми російського зв’язку. В ISW припустили, що йдеться про обмеження Росією роботи Telegram, який російські війська на передовій також використовували для зв’язку.

"Українські контратаки в прикордонному районі Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, спрямовані на використання цих викликів, які виникли у росіян", - йдеься у огляді.

Відключення Starlink для росіян

1 лютого гендиректор SpaceX Ілон Маск повідомив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, "дали результат".

11 лютого військовий аналітик Андрій Крамаров зазначав, що у росіян виникли труднощі в контролі лінії фронту через зупинку роботи Starlink. За його словами, це дало ЗСУ перевагу в організації швидкої передачі інформації між безпілотними системами, підрозділами на лінії фронту і командними штабами за допомогою систем Starlink.

