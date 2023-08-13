Автори підручника звинувачують Сполучені Штати в війні в Україні.

У вересні російські старшокласники отримають новий підручник з історії, переписаний у зв'язку з виправданням повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє The Washington Post, підручник містить схвалені Кремлем розповіді про "спеціальну військову операцію" в Україні та суперництво із Заходом. Підручник призначений для учнів старший класів і охоплює період з 1945 року по теперішній час.

Автори підручника звинувачують Сполучені Штати в війні в Україні та наводять цитату президента країни-агресора Володимира Путіна про те, що "Росія жодних військових дій не починала, але намагається їх припинити".

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Підручник містить розділи, починаючи від "Конфронтації із Заходом" та закінчуючи "Україна - неонацистська держава" і "Росія - країна героїв".

Книга була офіційно представлена міністром освіти країни-агресора Сергієм Кравцовим і буде доставлена в школи до 1 вересня. Книги для інших класів будуть переписані до 2024-25 навчальних років.

Вторгнення в Україну та російська пропаганда

У квітні 2023 року президент країни-агресора Володимир Путін доручив розглянути питання щодо організації вивчення історії так званої "СВО", також доручив створити музеї, присвячені війні в Україні.

Також повідомлялося, що в Росії підготували підручник історії для 11-х класів з розділом про так звану "СВО", в якому будуть розкриті причини початку війни в Україні за версією роспропаганди.

Всього в розділ про війну в Україні - 17 параграфів. Серед них - "Тиск на Росію з боку США", "Повернення Криму", "Спеціальна військова операція" та інші.

Так, в параграфі про Мінські угоди розповідається, що лідери Німеччини, Франції та України "цинічно зізнавалися, що з самого початку сприймали домовленості як дипломатичний прийом", а реальною метою було "дати Україні можливість наростити та зміцнити свою армію".

У параграфі про повернення Криму сказано, що мир на півострові врятували дислоковані там частини російського Чорноморського флоту і прибулі сили спеціальних операцій. "Ввічливі люди, як прозвали місцеві жителі російських військових, забезпечили порядок і безпеку", - йдеться в підручнику.

В якості причин початку вторгнення в Україну зазнчається прагнення Києва вступити в НАТО і бажання отримати ядерну зброю. "Це був би, можливо, кінець цивілізації. Цього не можна було допустити", - сказано в підручнику.

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