Школярів переконують, що Україна - ультранаціоналістична держава.

У Росії переписали підручник історії для старшокласників. Одним з його авторів виступив помічник російського президента Володимир Мединський.

За його словами, в підручнику кардинально переписані розділи, що стосуються подій останніх 50 років. Також там описана анексія Криму і напад на Україну, який російська влада називає "спеціальною військовою операцією". Згідно з опублікованими росЗМІ знімкам сторінок, російських школярів переконуватимуть, що країни Заходу "спонсорували русофобію в колишніх республіках СРСР", а також "втягували РФ у конфлікти".

Також там говориться, що кілька поколінь українців нібито виховували в неприязні до Росії "на неонацистських ідеях". Саму Україну називають "ультранаціоналістичною державою".

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Автори підручника переконують школярів, що Росія вторглася в Україну для "захисту Донбасу і забезпечення своєї безпеки", а жителі окупованих територій "хотіли залишитися росіянами".

Також вони скаржаться, що змушені воювати з "ідеологічно прокачаною, оснащеною зброєю НАТО, підготовленою за їхніми стандартами армією ЗСУ", поки проти них вводять "абсолютно незаконні санкції".

Пропаганда в російських школах

У школах РФ після початку повномасштабної війни з'явилися "Розмови про важливе", на яких дітям розповідають, що в Україні сидять нацисти, тому на неї потрібно було напасти.

У дитячих садках і школах проходять різні заходи, де дітей змушують писати листи російським солдатам і робити окопні свічки .

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