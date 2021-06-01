Під керівництвом військових інструкторів ЗС РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів.

Російська Федерація завезла на територію тимчасово окупованого Донбасу нові партії артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпаси російського виробництва.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі з посиланням на дані Головного управління розвідки.

«Росія продовжує посилювати бойові можливості з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях», - наголошують у Міноборони.

Так, протягом травня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на ТОТ в Донецькій та Луганській областях були завезені нові партії озброєння — зокрема артилерійське та стрілецьке — та боєприпаси російського виробництва.Читайте такожНавіщо РФ 20 нових військових частин біля українського кордону

Водночас під керівництвом військових інструкторів Збройних сил РФ проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів.

Крім того, як наголошують в Міноборони, окупанти здійснювали мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями, зокрема зразками, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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Автор: Костянтин Гончаров