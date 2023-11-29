Кожна касетна бомба РБК-500 розкидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів, зазначила британська розвідка.

Росія стала частіше застосовувати касетні авіабомби вагою 500 кілограмів у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, імовірно, що впродовж листопада російські військово-повітряні сили почали частіше застосовувати касетну бомбу РБК-500 вагою 500 кг.

"В залежності від моделі, кожна РБК-500 розкидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. Своєю чергою, кожен суббоєприпас зазвичай вибухає або сотнями високошвидкісних фрагментів, або одним, більшим протитанковим зарядом", - сказано у повідомленні.

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За повідомленнями розвідки, бомби РБК-500 застосувалися проти українських сил в районі Вугледара та біля Авдіївки у Донецькій області.

"Існує реальна можливість, що як й з іншими авіабомбами, Росія, імовірно, нещодавно інтегрувала модуль планерування і корекції з бомбами РБК-500. Це дозволяє літаку-носію випускати бомбу за багато кілометрів від цілі. Набори планувальних бомб Росії загалом мають низьку точність. Однак, з великою кількістю суббоєприпасів, одна РБК-500 може призвести до наслідків на площі кількох сотень метрів, збільшуючи ймовірності заподіяння хоча б якоїсь шкоди встановленій цілі", - зазначає розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, 19 листопада війська РФ завдали масованого авіаудару за позиціями Збройних сил України біля Старомайорського з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих в планувальні бомби.

Варто зазначити, що росіяни вже багато разів запускали керовані авіабомби, зокрема, по території Херсонської області. Унаслідок ворожих атак є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

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