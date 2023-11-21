Країна-агресор не змогла укласти жодного контракту, поки інші країни активно розпродавали свою зброю.

Росія вперше не змогла укласти жодного експортного військового контракту за підсумками найбільшої на Близькому Сході аерокосмічної виставки Dubai Airshow, що проходить раз на два роки. Як пише Moscow Times, "Рособоронекспорт" не повідомив про підписання жодного контракту за підсумками заходу, що відбувся минулого тижня.

Відзначається, що попередня така виставка, що відбулася в 2021 році принесла росіянам контракти на загальну суму в $1,3 млрд, а в 2017 році Москва похвалилася контрактами на $10 млрд.

Чиновники російського ВПК зізналися журналістам, що їхали в Емірати з великими надіями. З собою вони привезли 250 зразків озброєнь і техніки, включаючи важкий транспортний літак Іл-76МД-90А (Е), винищувачі Су-35С, вертольоти Ка-32А11М, Мі-171А3 і "Ансат", ракети класу "повітря — повітря" РВВ-МД2 і РВВ-БД, крилаті ракети Х-69, зенітно-ракетні системи С-350Е "Витязь" і "Вікінг".

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Заступник гендиректора "Ростеха" Володимир Артяков запевняв, що російська зброя "одна з найкращих у світі" і найкращою рекламою для неї стала війна в Україні.

Примітно, що навіть організатори виставки (ОАЕ вважається досить лояльною до Росії країною) не були поблажливі до російської делегації. Російську експозицію помістили на задвірках виставкового комплексу на максимальному віддаленні від світових збройових гігантів Lockheed Martin, Boeing і Airbus, які, до речі, змогли за підсумками виставки укласти контракти на загальну суму в $67 млрд.

Збройові новинки останнього часу

Як писав УНІАН, Україна створила "стійкий" до засобів радіоелектронної боротьби безпілотник. Новий БПЛА Backfire пройшов комісію Міноборони і скоро може проявити себе на фронті, стверджує "цифровий" міністр Михайло Федоров.

Також ми розповідали, що Іран представив модифікований БПЛА Shahed-238. Цей безпілотник оснащений реактивним двигуном, а також "різним радіолокаційним наведенням".

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