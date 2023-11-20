ЗСУ відбили наземні наступальні атаки російських загарбників у районі Старомайорського, де й був здійснений удар.

Військ РФ завдали масованого авіаудару за позиціями Збройних сил України з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих в плануючі бомби.

Як розповіли аналітики Інституту вивчення війни, це сталось вчора, 19 листопада, в районі Старомайорського Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники відбили наземні наступальні атаки російських загарбників у районі Старомайорського. Також ворог не зміг просунутися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.

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"Російські блогери заявили, що російські війська завдали великого авіаудару з використанням касетних бомб РБК-500, модифікованих у плануючі бомби, по українських позиціях біля Старомайорського", - вказується у публікації.

За словами ворожих "воєнкорів", цей удар став "першим великим російським ударом по Україні із застосуванням цієї зброї в модифікації бомби, що планує".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу окупанти наступали на п’яти напрямках, на фронті відбулося 46 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Мар’їнському напрямку.

Втрати Росії на війні проти України наразі становлять близько 319 тисяч 210 осіб.

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