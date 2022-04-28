Основний центр своїх комунікацій окупанти зосереджують на іноземну аудиторію з розповсюдженням фейків про підтримку України та "жертву репресій" - Росію.

Заступник керівника центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Шаповалов повідомив, що інформаційна війна з Росією входить в новий період.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Якщо говорити про інформаційну війну в перспективі, то вона входить в новий період і наразі Центр протидії дезінформації не фіксує мережі впливу на українських громадян… Росія розуміє, що не вийде "розгойдати" суспільство в Україні, тому запускають інформаційні кампанії в іншомовних мережах за допомогою, зокрема, Twitter-ботів", - сказав Шаповалов.

Він уточнив, що перший меседж, який наразі масово розповсюджують окупанти - це подорожчення продуктів, всесвітня продовольча криза, зменшення рівня життя в Європі і в світі через підтримку України. Другий меседж - це зброя, яку постачають наші партнери, нібито вона продається на "чорному ринку" та збувається в Африку. А третій, головний, Україна - це "ритейл" (процес продажу продукції або послуг кінцевим споживачам - УНІАН), а Росія - "жертва репресій".

Крім того, заступник керівника центру протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що головною метою меседжа про використання ядерної зброї, який зараз активно просуває російська пропаганда на федеральних каналах Росії, є розізлити населення РФ та змусити його масово йти до військкоматів.

"Ми вже чули з федеральних каналів Росії меседж про використання ядерної зброї і дивує, як легко про це говорять прості росіяни. Зараз роспропаганда налаштовує своє населення на те, що обстріли прикордонних до України міст або заколот у Придністров’ї та постачання до нас наступальної техніки - це все один сценарій... І робиться все це для того, щоб розізлити своє населення та змусити бігти до військкоматів. Бо втрати окупантів великі,… їх треба поповнювати тотальною мобілізацією", - зазначив Шаповалов.

Нагадаємо, в РНБО відповіли, чи можливе відновлення ядерного статусу України.

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