У 1997-му році Росія та Чечня підписали мирну угоду. Однак, після нього все одно почалася друга чеченська війна, яка була запланована росіянами заздалегідь.

Україні не варто робити серйозну ставку на мирні переговори з Росією. Політика РФ завжди відрізнялася тим, що ця країна легко порушувала будь-які домовленості й мирні, в тому числі.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив син екс-президента Ічкерії Анзор Масхадов.

Масхадов нагадав, що в 1997-му році Росія і Чечня підписали мирну угоду. Однак, після неї все одно почалася друга чеченська війна, яка була запланована росіянами заздалегідь.

"Ми тоді зазнали колосальних втрат. Було важко воювати з такою армадою варварів, не маючи жодної зброї. У наших інтересах було зупинити війну хоча б на день. Адже вони вбивали мирних жителів", - сказав Масхадов.

Він також зазначив, що Росія не виконує обіцянки й жодні домовленості з нею не гарантуватимуть припинення бойових дій.

"Стосовно переговорів, скажу: не варто довіряти росіянам. Не вірте. Я, звичайно, сподіваюся, що мир настане якомога скоріше. Але треба задуматися, що вони підготували ще? Що вони підготують через рік або через п'ять років, якщо отримають перепочинок? Ми, чеченці, говоримо так: росіянин змінює думку дев'ять разів на день. Сьогодні він дасть згоду, а через годину змінить свою думку", - сказав Масхадов.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 24 квітня 2022 року збитки України від російської агресії становили близько 1 трлн доларів.

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