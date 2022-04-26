Під час Чеченської війни окупанти били по цивільному населенню на повне знищення так само, як зараз роблять в Україні.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України чітко простежується схожість тактики ведення бою, яку окупант використовував 20 років тому в Чечні з тактикою, яка використовується ворогом в Україні.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив син екс-президента Ічкерії Анзор Масхадов, зазначивши при цьому, що росіяни проявляють нелюдську жорстокість через власне безсилля.

"Всі ці руйнування росіяни роблять через своє безсилля. Коли ми їх добре атакували, і вони зазнавали збитків, окупанти починали зриватися на мирному населенні. Коли брали Грозний, спочатку пішла піхота, внутрішні війська та ОМОН... але в якийсь момент вони бомбили вже всіх, без розбору. Хоча там жили не тільки чеченці, а й росіяни, українці, вірмени, євреї", - розповів Масхадов.

За словами Масхадова, Чечня пройшла через все те, через що зараз проходить Україна.

"У нас було навіть ще гірше. Ми тоді воювали без будь-якої підтримки, можна сказати, з одними автоматами та РПГ. По літаках стріляти було нічим. Так Росія змогла окупувати нашу землю. А з початком окупації росіяни показали своє "обличчя" - варварське і нелюдське, хто вони насправді. Вони катували мирне населення. Відбувалося те саме, що сталося і в Бучі, і в інших населених пунктах України", - розповів Масхадов.

За його словами, під час чеченської війни окупанти били по цивільному населенню на повне знищення точно так само, як зараз роблять в Україні.

"Як у кіно, коли фашисти йдуть - стріляють, підпалюють... така ж картина — тільки росіяни. Йдуть і стріляють з "джмелів" по домівках. Якщо когось почули, кидають гранати, а там, в будинках, мирні жителі! Діють, як справжні фашисти", - зазначив Масхадов.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Станом на 24 квітня 2022 року збитки України від російської агресії становили близько 1 трлн доларів.

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