За його словами, не все однозначно й з людським ресурсом, адже добровольців немає.

Росії вистачить військової техніки на 100 років бойових дій.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання фоловерів.

"Скажу так, в принципі, техніки там вистачить на 100 років війни. От, із цих десятків тисяч танків на зберіганні, тисяч озброєнь та десятків тисяч бойових машин броньованих - цього вистачить не на один рік. На десятиріччя війни вистачить", - заявив Жданов.

Щодо людського ресурсу ситуація досить плачевна для РФ. Мобілізаційний резерв - це загальна кількість громадян РФ, яких можна сьогодні мобілізувати в межах загальної мобілізації - складає десь 16-17 млн осіб. З цих 16-17 млн осіб оперативний резерв скаладає 2 млн осіб - це ті, хто недавно відслужив у ЗС РФ, тобто люди з бойовим досвідом, які служили у гарячих точках, або ось недавно служили і їхній рівень підготовки не потребує перепідготовки та підвищення кваліфікації. За словами Жданова, на сьогодні можна оцінити, що через Україну пройшло приблизно 300 тисяч осіб, можливо більше. Але це приблизний розрахунок.

Він прогнозує, що в РФ не знайдеться багато охочих воювати. Чимало чоловіків виїхали з РФ, інші переховуються від військкоматів. На його переконання, щодо людських ресурсів в РФ "є запас, але нема можливостей ні політичних, ні соціальних".

Водночас Жданов пояснив, що десятків тисяч російської техніки дійсно вистачить на десятиліття війни, але за умови, якщо знайдуться технічні можливості привести її у бойовий стан.

"Виходить, що техніка є, але її потрібно спочатку відремонтувати, привести у справний стан, щоб вона могла виконувати завдання за призначенням, з одного боку. З іншого боку - виявляється, що людський ресурс є, але охочих піти на добровольній основі вже нема. Тому бігають по в'язницях, тому намагаються змусити людей через блокування кредитних карток й іншого", - зазначив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Жданов зробив невтішну заяву щодо отримання Україною засобів ППО від країн Заходу. За його словами, на сьогодні невідомо, коли Україна точно отримає комплекси NASAMS та IRIS-T для посилення системи протиповітряної оборони (ППО).

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